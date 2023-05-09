محافظ المنوفية: إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس تخليدا لذكراهم

وافق اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد ( على عبدالخالق إبراهيم ) على مسجد الرحمن بعزبة الخفوج بالسادات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور محمد موسي نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن والوحدات المحلية.

كما قرر محافظ المنوفية، إطلاق اسم الشهيد (أحمد محمد عواد )على مدرسة اسطنها الإعدادية الجديدة بنين بالباجور ، والموافقة على تسمية مدرسة الدبايبة الثانوية باسم الشهيد (خيرى محمد السحيمي ) مركز بركة السبع ، وكذا وضع اسم الشهيد (عبدالله عبدالنبى سعد) بالمدخل الأول لقرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم.

يأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من تكريم لشهداء الواجب الوطني تقديراً لدورهم البطولي وتخليداً لذكراهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.