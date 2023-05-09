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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريق هندسة المنوفية يفوز بجائزة أفضل تصميم والمركز الثانى بمسابقة Green Energy Sprint

فريق هندسة المنوفية
فريق هندسة المنوفية يفوز بجائزة أفضل تصميم

فاز فريق طلابى من برنامج هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بالمركز الثانى وجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة (Green Energy Sprint) ضمن فعاليات الحدث الدولى الكبير (ASME-EFx in Cairo) الذى نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسى الميكانيكا واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعد الجمعية الأمريكية لمهندسى الميكانيكا (ASME) أحد أعرق المؤسسات العلمية في مجال الهندسة الميكانيكية علي مستوي العالم، وقد نظمت فعاليات هذه المسابقة للمرة الأولي في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة من ممثلين للجامعات الدولية وخبراء الصناعة الوطنية لمناقشة وعرض الموضوعات والمشروعات التى تخدم أغراض التنمية المستدامة.

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وجه رئيس الجامعة التهنئة للفريق المتميز، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن مشاركة فريق كلية الهندسة يأتى فى إطار التشجيع المستمر والدعم الذى تقدمه جامعة المنوفية لأبنائها للمشاركة فى هذه الفعاليات الدولية التى تولى اهتماما بالأنشطة والمنافسات فى مجال التنمية المستدمة كأحد أهم المحاور فى خطط التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد سعفان عميد الكلية أن فريق الكلية قدم مشروعا يستهدف إبتكار وتحسين أداء المركبات والروبوتات المسيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التحكم بها من خلال أنظمة الميكاترونك المتقدمة لضمان فاعلية الأداء والتحكم في استهلاك الطاقة وتوجيه الروبوت بدقة وكفاءة عالية.

أشرف على أعمال الفريق المهندس طه شريف محمد المدرس المساعد بقسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة، وضم الفريق الطلاب: أحمد فتاح، عبد الرحمن عيسى، أحمد مدين، محمد البوهى، محمد رجب، وعبد الله الشناوى.

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