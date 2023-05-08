رئيس جامعة المنوفية: "ملتقى الشعوب" فرصة لتبادل الثقافات والتعارف بين الوافدين والمصريين

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ونائباه الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية الجامعة بيوم ملتقى الشعوب الذى تنظمه سنويا إدارة الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالصالة المغطاة باستاد الجامعة.

وشارك في يوم ملتقى الشعوب الطلاب الوافدين بالجامعة بمرحلتى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا من مختلف الدول العربية: اليمن، السعودية، السودان، عمان، ليبيا، سوريا، فلسطين، العراق، جيبوتى والأردن، بحضور لفيف من الملحقين الثقافيين والمستشارين ومديرى المكاتب الممثلين للدول العربية، وعمداء كليات جامعة المنوفية والطلاب.

بدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم من طالب ليبى، ثم طابور عرض للطلاب من مختلف الدول العربية تتقدمهم حملة أعلام كل دولة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي قصير عن جامعة المنوفية ألقي الضوء علي أهم المعالم في المحافظة والجامعة والتعريف ببرامج وكليات الجامعة المتميزة، وأنشطة الطلاب.

وفى مستهل كلمته رحب رئيس الجامعة بجميع الحضور وضيوف الجامعة من مختلف الدول العربية موجها تحية خاصة لأبناء الجامعة من الطلاب الوافدين فى وطنهم الثانى مصر قلب الأمة العربية وفى رحاب جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة فى قلب الدلتا.

وأشار إلى أن الجامعة تشهد العديد من الإنجازات وافتتاح كليات وبرامج تعليمية جديدة متميزة تواكب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية فى العالم، وتقدم خدمة تعليمية تؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى، وإعداد أجيال قادرة على المضي في طريق التقدم في جميع المجالات تمتاز بوجود عقول مميزة واعدة وموارد بشرية متخصصة تواكب التطورات الأكاديمية الفائقة، وليوازي حجم النهضة العلمية والمبتكرات العالمية التى يشهدها العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن إقبال الطلاب من الدول العربية على الدراسة في مصر يؤكد على النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين وذلك تنفيذا للاستراتيجية التى وضعتها وزارة التعليم العالي لجذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات مبادرة (ادرس في مصر)، التي تتبناها الوزارة، ويؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها مشروع قومي تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة؛ لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

وأضاف أنه حريص دائما على المشاركة فى ملتقى الشعوب الذى يعد فرصة جيدة لتبادل الثقافات العربية المختلفة والتعارف بين الطلاب الوافدين والطلاب المصريين عن طريق تقديم صور تراثية من كل دولة عربية، وعرض لمواهب الطلاب الوافدين وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة، كما يعكس هذا الملتقي معانى الوحدة العربية حيث ستبقي مصر دائمًا وأبدًا وطنا لكل الشعوب العربية تحتوى الجميع بلا إستثناء حيث لا يشعر فيها أى طالب وافد بالغربة عن وطنه.

من جانبها ألقت الدكتورة سلوى فؤاد منسق الوافدين بالجامعة كلمة ترحيب بالضيوف وشكر لجميع المساهمين فى تنظيم الملتقى، والشكر للكليات المشاركة فى الفقرات الفنية والثقافية والعروض الرياضية، وتعاون الجميع من أجل خروج الملتقى بصورة رائعة حازت إعجاب الحضور وشهدت إقبال طلابى كبير للمشاركة فى فعاليات الملتقى.

كما ألقى طالب وطالبة وافدين كلمة نيابة عن الطلاب الوافدين أعربوا فيها عن سعادتهم وامتنانهم بالتحاقهم بكليات جامعة المنوفية العريقة، وتقديم مختلف الخدمات والتواصل المستمر معهم لتذليل أى عقبات قد تواجههم.

واختتمت الكلمات بكلمة الطالب محمود خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية الذى أكد على التعاون الدائم بين الاتحاد والطلاب الوافدين ومشاركتهم مختلف الأنشطة.

وتضمن الاحتفال عروض استعراضية من التراث السعودى واليمنى والفلسطينى والجيبوتى، وإلقاء شعر، وعروض رياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية، وفقرة غنائية للكورال من كلية التربية للطفولة المبكرة.