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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لفحص شكواهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة ، حيث استمع المحافظ الى شكوى مواطن بناحية مسجد الخضر مركز الباجور يتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدى على الطريق العام ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بإنهاء الإجراءات الخاصة لمواطن يمتلك منزل مقام على أرض أملاك دولة  بناحية بابل مركز تلا.

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وتضمن اللقاء شكوى معلم بمدرسة البتانون الصناعية يتضرر من قرار نقله إلى المديرية وقد أحال المحافظ طلبه إلى مديرية التربية والتعليم لفحص شكواه مشيرا إلى أنه لا مانع من بقائه بالمدرسة مراعاة لظروفه الصحية ، ووجه المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى معلم بمدرسة السيد البدوى الثانوية ببركة السبع يتضرر من قرار فصله ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، كما كلف المحافظ رئيس حى شرق شبين الكوم باتخاذ اللازم فورا  تجاه طلب مواطن بناحية كفر المصيلحة يلتمس إجراء معاينة لمنزله من قبل لجنة المنشآت  الآيلة للسقوط .

 أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

لقاء المواطنين محافظ المنوفية مديرية التربية والتعليم المنوفية شكاوى المواطنين

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