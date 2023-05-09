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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتسوية الخلافات.. وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا غدا

تركيا وسوريا وإيران
تركيا وسوريا وإيران وروسيا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيعقد غدا الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو. 

وكان قد أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، أن اللقاء الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران من المخطط أن يعقد في الأيام الـ 10 الأولى من مايو القادم.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح لقناة "تي أر تي خبر" التركية: "هناك مقترحا من الجانب الروسي بشأن الأيام العشرة الأولى من مايو، ومن المخطط أن يعقد خلال هذه الفترة".

ومن المخطط لعقد اجتماع وزاري للدول الأربع لمناقشة تسوية الخلافات بين تركيا وسوريا وعودة العلاقات بينهما

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