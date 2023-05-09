لتسوية الخلافات.. وزراء خارجية تركيا وسوريا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا غدا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيعقد غدا الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

وكان قد أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، أن اللقاء الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران من المخطط أن يعقد في الأيام الـ 10 الأولى من مايو القادم.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح لقناة "تي أر تي خبر" التركية: "هناك مقترحا من الجانب الروسي بشأن الأيام العشرة الأولى من مايو، ومن المخطط أن يعقد خلال هذه الفترة".

ومن المخطط لعقد اجتماع وزاري للدول الأربع لمناقشة تسوية الخلافات بين تركيا وسوريا وعودة العلاقات بينهما