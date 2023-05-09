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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أردوغان أم المعارضة؟ من يحصل على أصوات الشباب في تركيا

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

في تركيا ومع اقتراب الانتخابات وبلغة الأرقام، يبلغ العدد الإجمالي للناخبين 64 مليونا و13 ألف مواطن داخل تركيا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. 

ويبلغ عدد  الناخبين حوالي 60 مليون مواطن داخل تركيا موزعين على 80 ولاية، والموجودون خارج تركيا يمثلون حوالي 3 ملايين و16000 مواطن تركي من إجمالي عدد الناخبين.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن عدد الناخبين الجدد حوالي 5 ملايين ناخب، وتكتسب هذه الكتلة خصوصية في الانتخابات القادمة لأنها تمثل الجيل  الجديد الذي يصوت لأول مرة، والذي لا يعرف كيف كانت تركيا قبل وصول حزب العدالة والتنمية في 2002.

وفي كل انتخابات رئاسية، تستحوذ إسطنبول على الاهتمام الأكبر، ليس فقط لوزنها الانتخابي بل ولأنها كانت البوابة لدخول أردوغان السلطة عندما تولى أردوغان رئاسة بلديتها عام 1994.

الانتخابات القادمة إسطنبول حزب العدالة والتنمية المعارضة انتخابات رئاسية

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