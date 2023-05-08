تحديث المملكة.. أبرز التحديات أمام تشارلز الثالث

إنتهت الاحتفالات الصاخبة التي امتدت للساعات إمتزجت فيها العراقة والتقاليد القديمة باللمسات الحديثة في الحفل التتويج التاريخي لأول ملك بريطاني جديد منذ 70 عاما لكن هذا الصخب تطغى عليه تحديات كبيرة تقع على عاتق الملك تشارلز الثالث ؛ لأنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين مقارنة والدته الملكة إليزابيث ؛ ووفق احدث استطلاعات الرأي دعم النظام الملكي سجل ادنى مستوياته منذ أكثر من 30 عاما بحوالي 55% فقط من البريطانيين يرون ان بقاء النظام الملكي مهم إلى حد كبير بينما نحو 27% يرون إلغاء النظام الملكي تماما.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن من التحديات القوية امام تشارلز الثالث ضمان عدم انهيار الكومنويلث الذي يرأسه وهو اتحاد سياسي يضم 56 دولة حيث بدأت دول الإتحاد مناقشة علاقتها بالتاج البريطاني على مدار السنوات الماضيه والسعي للتحول إلى الجمهوريات والانفصال عن نظام الملكي فالملك الجديد سيتوجب عليه كذلك تحديث المملكة بما يتماشى مع العصر الجديد وتحديد هويتها وعلاقتها بأوروبا خصوصا بعد خروجها من الإتحاد الاوروبي.