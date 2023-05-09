شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

تصدر اسم الفنان احمد جلال عبد القوي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نقله إلى معهد السموم بعد ساعات من دخوله مستشفى إمبابة العام مساء أمس، ثم مستشفى الدمرداش للتأكد من تعاطية المخدرات من عدمه.

الفنان أحمد جلال مع الفنان نور الشريف





تفاصيل ما حدث للفنان احمد جلال عبد القوي “إغماء مفاجيء”

وليلة أمس سقط عبد القوي مغشيًا عليه بشكل مفاجي في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالمهندسين، وتم نقل الفنان احمد جلال عبد القوى إلى مستشفى إمبابة العام ليتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقله بعد ذلك إلى معهد السموم ليتبين تعاطيه لجرعة “مخدرات زائدة” أدت إلى تعرضه لحالة إغماء، واخيرًا تم نقله إلى مستشفى الدمرداش ليتلقى العلاج اللازم ويكون تحت الملاحظة.

أحمد جلال

من هو احمد جلال عبد القوي وأهم أعماله الفنية ؟

واحمد جلال عبد القوى فنان مصري شاب، وهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي، لفت الأنظار إليه في أول ظهور له بجوار النجم نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي، وولد احمد جلال عبد القوى في القاهرة عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشواره الفني في عام 2006, وشارك في عديد من الأعمال الفنية، يأتي على رأسها "حضرة المتهم أبي” الذي عرض في عام 2006، وشارك فيه بدور الابن الشاب للشخصية المحورية في العمل، وحظي العمل بنجاح كبير وحصد إعجاب الجمهور، كما شارك في "حديث الصباح والمساء" ومسلسل "الليل وآخره" من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، حيث قدم دور"بهجت" الضابط ابن "يحيى الفخراني.. رحيم المنشاوي”.

الفنان أحمد جلال مع الفنان يحيى الفخراني

تحقيقات النيابة تكشف المفاجأة

وبدأت نيابة العجوزة، تحقيقاتها في واقعة سقوط احمد جلال عبد القوى مغشيا عليه بسبب بتعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن احمد جلال عبد القوى من مستشفى إمبابة ومركز السموم ومستشفى الدمرداش بشأن حالته الصحية وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه، وسرعة استجوابه فور تعافيه.

وتلقي العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال الجيزة، إخطارا من العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال بإصابة شاب بحالة إعياء بسبب تناوله جرعة من المخدرات.