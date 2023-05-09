عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر اسم الفنان احمد جلال عبد القوي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نقله إلى معهد السموم بعد ساعات من دخوله مستشفى إمبابة العام مساء أمس، ثم مستشفى الدمرداش للتأكد من تعاطية المخدرات من عدمه.

 الفنان أحمد جلال مع الفنان نور الشريف


 

تفاصيل ما حدث للفنان احمد جلال عبد القوي “إغماء مفاجيء”

 

وليلة أمس سقط عبد القوي مغشيًا عليه بشكل مفاجي في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالمهندسين، وتم نقل الفنان احمد جلال عبد القوى إلى مستشفى إمبابة العام ليتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقله بعد ذلك إلى معهد السموم ليتبين تعاطيه لجرعة “مخدرات زائدة” أدت إلى تعرضه لحالة إغماء، واخيرًا تم نقله إلى مستشفى الدمرداش ليتلقى العلاج اللازم ويكون تحت الملاحظة.

أحمد جلال

 

من هو احمد جلال عبد القوي وأهم أعماله الفنية ؟

واحمد جلال عبد القوى فنان مصري شاب، وهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي، لفت الأنظار إليه في أول ظهور له بجوار النجم نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي، وولد احمد جلال عبد القوى في القاهرة عام 1984، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشواره الفني في عام 2006, وشارك في عديد من الأعمال الفنية، يأتي على رأسها "حضرة المتهم أبي” الذي عرض في عام 2006، وشارك فيه بدور الابن الشاب للشخصية المحورية في العمل، وحظي العمل بنجاح كبير وحصد إعجاب الجمهور، كما شارك في "حديث الصباح والمساء" ومسلسل "الليل وآخره" من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، حيث قدم دور"بهجت" الضابط ابن "يحيى الفخراني.. رحيم المنشاوي”.

الفنان أحمد جلال مع الفنان يحيى الفخراني

تحقيقات النيابة تكشف المفاجأة

وبدأت نيابة العجوزة، تحقيقاتها في واقعة سقوط احمد جلال عبد القوى مغشيا عليه بسبب بتعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، وطلبت النيابة تقريرا مفصلا عن احمد جلال عبد القوى من مستشفى إمبابة ومركز السموم ومستشفى الدمرداش بشأن حالته الصحية وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه، وسرعة استجوابه فور تعافيه.

وتلقي العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال الجيزة، إخطارا من العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال بإصابة شاب بحالة إعياء بسبب تناوله جرعة من المخدرات.

المخدرات احمد جلال مستشفى الدمرداش معهد السموم نور الشريف يحيى الفخراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

هل يعود الابن الضال؟! رمضان صبحي يغازل القلعة الحمراء.. ومجلس الأهلي يخشى الغضب الجماهيري

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

صيام ونوم ودش بارد| الكشف عن 5 طرق جديدة فعالة لحرق الدهون أثناء النوم

“حقن البرد” تسبب الوفاة| "الصحة" تحذر منها.. وتؤكد: الفيروس المنتشر يستمر لـ 3 أيام

مدد تخزين اللحوم والأسماك والدواجن في الفريزر.. ومفاجأة بخصوص الخضروات والفواكه| ملف كامل

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

بعد توترات وصلت لعقوبات| هل تكتب زيارة السعودية نهاية جولة ميسي الباريسية؟! وهذه وجهته المقبلة

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أحمد موسى: يجب الاستفادة من فائض المياه المتاح في جنوب السودان

"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

حلم الـ 30 مليون سائح.. خبراء يضعون خريطة طريق للحوار الوطني لجلب 30 مليار دولار لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ