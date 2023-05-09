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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب محمد أبو العينين يطالب بهيئة مستقلة للتسويق العقاري بمناقشات الحساب الختامي

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، جزءا من كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

 

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النائب محمد أبو العينين يستكمل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.
وأشاد أبو العينين، بأهمية اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل وزير على حدة للتعرف على مشاكله ومتطلباته في رسم خطة الدولة.


وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن المحيط الحيوي الإقليمي يتحرك بشكل سريع وهو ما يتطلب مبادرة كبرى من الحكومة المصرية للاستفادة من القطاع الخاص في خطة التنمية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مبادرة لمخاطبة السوق العالمي الاستثماري.


الفرص المتاحة خصوصا في مجال العقار
ولفت النائب محمد أبو العينين، إلى الفرص المتاحة خصوصا في مجال العقار وهو المطلوب عالميا، قائلا: لم نستفد شيئا من تداعيات الحروب الروسية الأوكرانية، خصوصا في ملف العقارات.


وطالب وكيل البرلمان، بإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري تتحدث عن تصدير العقار لأسواق عالمية بخطى جديدة وأفكار مختلفة من خلال التعرف على الدول التي حصلت على عشرات المليارات من العقارات.

 

النائب محمد أبو العينين

 

وقال أبو العينين،: "أنا متفائل خصوصا وأن القطاع الخاص في مصر وطني وواعد ويحتاج للتشجيع، مشددا على ضرورة إطلاق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.


أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة أدارت المال العام والمالية العامة باقتدار على الرغم من الضغوط الدولية والتحديات العالمية.

 

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب النواب مجلس النواب حنفى جبالى

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