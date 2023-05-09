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ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

مذيع موقع “صدى البلد”
مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن حقيقة انتقال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف نادي الهلال السعودي، وقيمة الصفقة وأسبابها.

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وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقا لمصدر سعودي قريب من المفاوضات، أن صفقة ميسي أصبحت محسومة وسيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب عقد ضخم.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية اسم النادي السعودي الذي سيلعب له ميسي، ولكن كافة التقارير السعودية والعالمية تؤكد أنه سيكون نادي الهلال.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

باريس يعاقب ميسي

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عاقب ميسي “مؤخرا” بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية دون موافقة النادي.

شاهد الفيديو:

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