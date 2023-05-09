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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يحظر استغلال جزر البحيرات فى رعى الماشية وصيد الطيور في هذه الحالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

وقد نصت المادة (12) يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

ووفقا للمادة (13) يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من جهاز تنمية البحيرات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

وفقا للقانون.. 7 موارد يتكون منها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كما حظرت المادة (14) بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

- حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

- إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

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