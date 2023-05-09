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تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن تفاصيل مباراة النادي الأهلي أمام نادي الترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور.

شاهد الفيديو:

يلتقي النادي الأهلي مع نادي الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

كان الفريق قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات والتتويج بكأس السوبر المصري.

وأدى الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

شاهد الفيديو:

النادي الأهلي نادي الترجي التونسي أحمد زهران نادي الترجي بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا

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