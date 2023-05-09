محافظ البحر الأحمر: فوجئنا بحالة ولادة في ميناء سفاجا لسيدة مصرية سودانية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أننا فوجئنا فور وصول أول فوج من العالقين من السودان بحالة ولادة في ميناء سفاجا لسيدة مصرية سودانية.

وتابع عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MAR"، أن لا يوجد لدينا أي إخطارات بسفن أخرى تحمل عالقين من السودان، ووجه الشكر إلى قيادات القوات البحرية بالقوات المسلحة لجهودها في تنسيق عودة العالقين من السودان ووجه الشكر أيضا لوزارة الداخلية بعد التسهيلات الكبيرة التي قدموها سواء كان ما يخص الجوازات أو أمن الموانئ.

جهود وزارة الداخلية

ونوه عمرو حنفي أنهم بدأوا مباشرة بالكشف عن الجوازات وكل شيء كان جاهزا وسريعا جدا ثم تفتيش الحقائب، وكان لدينا توجيهات من القيادة السياسية بالتسهيلات على العائدين من السودان بسبب المعاناة والظروف الصعبة التي مروا به.