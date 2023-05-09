محافظ المنوفية: ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك مجهولة المصدر

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأسماك مجهولة المصدر بإجمالى وزن طن و187 كجم.



وأشار الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مضيفا أن لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم واطباء ادارة المجازر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك قامت بضبط الكمية المشار اليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.