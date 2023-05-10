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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الشنانية بأسيوط يستغيثون بالمسئولين لإعادة رصف الطرق

صدى البلد

يشكو أهالى قرية الشنانية – التابعة لمركز صدفا - بمحافظة أسيوط من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطرق وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن عيد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أهالي قرية الشنانية – التابعة لمركز صدفا - بمحافظة أسيوط نحن أهالى أشد المعاناة من تهالك رصف  الطريق وذلك بعد البداء فى اعمال الصرف الصحي في القرية التى تعد من القرى الفقيرة فى محافظة أسيوط تم وقف الشغل في مشروع الصرف الصحي و تم ترك الطرق والشوارع متكسرة وترك اكوام من التراب مما أدى للاهالى برمى الزباله أمام المنازل وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


أضاف: "على الرغم من معاناة أهالى قرية الشنانية ، إلا أن القرية خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة للأهالي".

طالب برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب  مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة أسيوط والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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اعادة رصف الطرق أعمال الصرف الصحي تهالك المنطقة تهالك رصف الطريق تدمير السيارات عدم صلاحيته للسير محافظة أسيوط

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