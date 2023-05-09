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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وش نظافة وتأسيس.. أم ولاء نقاشة ومربية أجيال| فخر سيدات مصر

وش نظافة وتأسيس..
وش نظافة وتأسيس.. أم ولاء نقاشة ديكور ومربية أجيال

من ناحية أمسكت بفرشاة النقاشة، وفي ناحية أخرى أمسكت بزمام بيتها، فأضحت تكسب قوت يومها من "عرق الجبين" بالرسم على الجدران وسكاكين المعجون، من أجل توفير حياة كريمة لبناتها.

مدام هبة الشهيرة بـ "أم ولاء" ابنة محافظة الفيوم، واحدة من نساء مصريات أثبتن القوة والجدارة في محاربة الظروف، والتغلب عليها بالسعي وراء لقمة العيش بالكسب الحلال.

تعمل أم ولاء في النقاشة والديكور، وتستعين بها السيدات في تجديد منازلهن، بسبب عملها الجاد والمتقن وأسعارها المناسبة والغير مبالغ بها.

صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.. أم ولاء تجت عنوان "فخر سيدات مصر"، وذلك رغبة منه في تعريف الناس بها وبقصة حياتها وعملها.

تتقن السيدة هبة مهنة النقاشة والتي تتضمن (وش النظافة، التأسيس، سكينة المعجون، دهان كامل للشقق والشبابيك والأبواب).

ورغم عملها الشاق، إلا أن هبة لم تهمل منزلها أو تربية بناتها، فساعدتهن على الدراسة، الزواج وتوفير احتياجاتهن، وساعدنها في الرفق بها والحصول على أعلى الشهادات.

فلديها ابنة خريجة كلية الصحافة والإعلام، وابنة أخرى تبلغ من العمر 14 عامًا طالبة في المرحلة الإعدادية، كما أن لديها 3 أحفاد من ابنة ثالثة متزوجة.
 

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FB_IMG_1683665259142
النقاشة مصر سيدات مصر نقاشة أم ولاء الفيوم ديكور اخبار المنوعات أخبار الترفيه مواقع التواصل الاجتماعي

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