أستاذ أمراض صدرية يحذر من النوم داخل السيارة: قد يؤدي للوفاة

علق الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، على واقعة وفاة طفلة داخل سيارة ملاكي في القليوبية، قائلا إن الجلوس داخل سيارة متوقفة ومغلقة النوافذ يحدث اختناق نتيجة لزيادة ثاني أكسيد الكربون وانخفاض الأكسجين داخل السيارة، فنسبة الأكسجين تستهلك إذا كانت السيارة مركونة ومغلقة النوافذ.

وأضاف "عقل"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مثل هذا السلوك يكون شائع في الشتاء حيث ينام الشخص داخل السيارة وهي مغلقة النوافذ تماما ويتوفاه الله.

ولفت أن سر حياة الإنسان هو الأكسجين، والذي يتواجد في الهواء والإنسان يستهلكه ويخرج مكانه ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يجب الجلوس في مكان به هواء متجدد، للحصول على الأكسجين بصورة مستمرة.

ونصح بعدم النوم داخل السيارة المتوقفة ومغلقة النوافذ، قائلا إن النوم لمدة 45 دقيقة داخل سيارة مغلقة تماما يتسبب في وفاة الشخص.