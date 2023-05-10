تعرف على موعد طرح فيلم "فو فو" لمحمد فراج

حددت الشركة المنتجة لفيلم “فو فو” من بطولة الفنان محمد فراج شهر يوليو القادم موعدا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

فيلم “ فو فو ” من المقرر أن يجمع بين كل من الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم بعد أن تعاونا في عدد من الأعمال الفنية كان أبرزها مسلسل تحت السيطرة.

فو فو فو

وكان آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل حرب والذي شارك في بطولته الفنان أحمد السقا وعرض خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية اخري يستانف محمد فراج تصوير دوره ضمن احداث مسلسل بطن الحوت .

مسلسل “بطن الحوت” من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

وكان قد أعلن الفنان يوسف عثمان عن تأجيل عرض مسلسل بطن الحوت، بطولة الفنان محمد فراج ليخرج بذلك من الماراثون الرمضاني 2023.

ونشر يوسف عثمان صورة له من كواليس العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب : تأجل عرض مسلسل بطن الحوت وعرضه خارج موسم رمضان إن شاء الله.