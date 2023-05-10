إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد بعد 3 أسابيع من عرضه

حقق فيلم ابن الحاج أحمد، الذي يعرض في السينمات هذا الأسبوع، إيرادات وصلت إلى 799,73 جنيه.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد إلى 10,863,702 جنيه، بعد 3 أسابيع من عرضه.

فيلم ابن الحاج أحمد هو البطولة المنفردة الأولى لـ"شيكو" بعد عدد كبير من التجارب الناجحة التي اشتهر من خلالها الثلاثي الذي يضم أحمد فهمي وهشام ماجد كان آخرها فيلم الحرب العالمية الثالثة، ثم مجموعة تجارب ثنائية مع النجم هشام ماجد كان آخرها فيلم قلب أمه، ومسلسل اللعبة الذي حقق نجاحا كبيرا في مواسمه الثلاثة الأولى وفي انتظار موسمه الرابع.

ويشارك في بطولة ابن الحاج أحمد كل من سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وصبري فواز ومحمد لطفي وعايدة رياض، والفيلم من تأليف أحمد محي ومحمد محمدي، عن فكرة عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن وشركة سينرجي فيلم.

ومن ناحية اخري يعرض لشيكو خلال الأيام القادمة مسلسل “اللعبة”، تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة



مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

ومن المقرر أن تبدأ منصة شاهد عرض عدد من الأعمال الأخرى خلال الفترة القادمة لعل أبرزها مسلسل السفاح وسكر وروز وليلي .