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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

وفاء مكي
وفاء مكي

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل جديدة فى التصريحات التى أدلت بها ميار الببلاوي مؤخراً، فيما يخض قضية تعدي الأولى على خادمتها.

وقالت وفاء مكي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بنتحايل على ميار الببلاوي من شهر رمضان إنها تطلع وتقول شهادتها، وذلك بعد أن حصلنا على تسجيل منها لمدة ساعة إلا ربع تكشف فيه عن شهادتها التى أدلت بها فى أحد البرامج التى قررت الظهور فيها لأنه يعرض على نفس القناة التى تعمل فيها”. 

وأضافت: “أنا مسامحة ميار الببلاوي وربنا يسامحها، ولو كانت طلعت قالت شهادتها من 23 سنة، كان من الممكن أن يتغير الأمر، إلا أنها تعرضت إلى التهديد بقتل ابنها، ومن حق كل شخص أن يخاف على ابنه فى النهاية”.

شهادة ميار الببلاوي 

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل، وبالفعل استعانت بإحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من إحدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها أن واحدة من الفتيات تعاني من الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تعمل لدى الفنانة وفاء مكي. 

وأوضحت أنها رفضت تعيين الخادمتين خوفا من نقل أي مرض جلدي إلى ابنها الرضيع، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت أن هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها إلى سوريا، وعاد بها بعد 7 أشهر. 

وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات، ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع لوالد الفتيات حتى يقوم بحرقهما بعد أن أعطى لهن منوما، واتهم وفاء مكي بذلك، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

 

 

 

 

 

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