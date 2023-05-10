عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأزمات تحاصر ميت عقبة.. شكوى جديدة ضد الزمالك بالفيفا بعد عقوبة أتشيمبونج

صدى البلد

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب شكوى لاعبه السابق اتشيمبونج، ظهر اللاعب البرازيلي ريكاردو ظهير أيسر الزمالك سابقا ليعلن عن تقدمه بشكوى ضد أبناء ميت عقبة.

وكشف البرازيلي ريكاردو ظهير أيسر الزمالك المصري السابق، تفاصيل أزمة مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

وأكد ريكاردو في تصريحات تلفزيونية، أنه اتفق مع هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق، على جدولة مستحقاته المتأخرة، لكنه فوجئ بتغيير الاتفاق بحصوله على المستحقات بالجنيه المصري وليس الدولار.

ريكاردو يقدم شكوي رسمية في الزمالك بسبب مستحقاته 

وأوضح أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد الزمالك، لحفظ حقوقه المالية، مؤكدا صدور حكم خلال 6 أشهر أو عام، سيكون مفاجأة للقلعة البيضاء.

وتابع "عقدي بالدولار، وهاني زادة أقنعني بالتوقيع على ورقة للحصول على مستحقاتي بالجنيه، لكن الزمالك لم يسدد مستحقاتي من الأساس، والفيفا يتابع كل الخطوات".

وانضم ريكاردو إلى الزمالك في صيف 2008 قادما من الاتحاد الليبي، لكنه رحل سريعا بعد موسمين.

وتحدث ريكاردو عن واقعة اشتباكه بالأيدي مع جمال حمزة نجم الزمالك السابق، خلال إحدى مباريات الفريق قائلا "هذا يحدث في كرة القدم، حمزة لاعب شغوف وأنا أحبه على المستوى الشخصي".

ونوه "في الحقيقة أن المشكلة الأكبر أن الزمالك عاقبني ماليا بقسوة ولم يعاقبه بنفس الدرجة، ومن هنا بدأت أزماتي مع الأبيض".

وتطرق ريكاردو إلى عدم نجاح تجارب اللاعبين البرازيليين في الدوري المصري قائلا "بالنسبة لي، كنت سأظل مع الفريق حال عدم حدوث خلافات".

الزمالك أتشيمبونج اتحاد الليبي الاتحاد الليبي البرازيليين الجنيه المصري الدوري المصري الزمالك المصري الفيفا تفاصيل أزمة خلال 6 أشهر حفظ حقوقه المالية شكوى رسمية ريكاردو لفيفا مستحقات مستحقاته المالية مجلس الزمالك نجم الزمالك نجم الزمالك السابق ميت عقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

قبل انطلاق الاجتماع الرباعي.. تصريحات مهمة لوزير الخارجية الروسي بشأن سوريا

برنامج جديد للأهلي في توسن بسبب ضغط المباريات

الأهلي يعلن جاهزية الشحات لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

القباج: الأسر الأولى بالرعاية استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ