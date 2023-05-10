الأزمات تحاصر ميت عقبة.. شكوى جديدة ضد الزمالك بالفيفا بعد عقوبة أتشيمبونج

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب شكوى لاعبه السابق اتشيمبونج، ظهر اللاعب البرازيلي ريكاردو ظهير أيسر الزمالك سابقا ليعلن عن تقدمه بشكوى ضد أبناء ميت عقبة.

وكشف البرازيلي ريكاردو ظهير أيسر الزمالك المصري السابق، تفاصيل أزمة مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

وأكد ريكاردو في تصريحات تلفزيونية، أنه اتفق مع هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق، على جدولة مستحقاته المتأخرة، لكنه فوجئ بتغيير الاتفاق بحصوله على المستحقات بالجنيه المصري وليس الدولار.

ريكاردو يقدم شكوي رسمية في الزمالك بسبب مستحقاته

وأوضح أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد الزمالك، لحفظ حقوقه المالية، مؤكدا صدور حكم خلال 6 أشهر أو عام، سيكون مفاجأة للقلعة البيضاء.

وتابع "عقدي بالدولار، وهاني زادة أقنعني بالتوقيع على ورقة للحصول على مستحقاتي بالجنيه، لكن الزمالك لم يسدد مستحقاتي من الأساس، والفيفا يتابع كل الخطوات".

وانضم ريكاردو إلى الزمالك في صيف 2008 قادما من الاتحاد الليبي، لكنه رحل سريعا بعد موسمين.

وتحدث ريكاردو عن واقعة اشتباكه بالأيدي مع جمال حمزة نجم الزمالك السابق، خلال إحدى مباريات الفريق قائلا "هذا يحدث في كرة القدم، حمزة لاعب شغوف وأنا أحبه على المستوى الشخصي".

ونوه "في الحقيقة أن المشكلة الأكبر أن الزمالك عاقبني ماليا بقسوة ولم يعاقبه بنفس الدرجة، ومن هنا بدأت أزماتي مع الأبيض".

وتطرق ريكاردو إلى عدم نجاح تجارب اللاعبين البرازيليين في الدوري المصري قائلا "بالنسبة لي، كنت سأظل مع الفريق حال عدم حدوث خلافات".