ظهور لافت لإبنة زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى.. هل تتولى المسئولية قريبا

في ١٨ أبريل الماضي، زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي (NADA) وأمر المسؤولين "بتشكيل لجنة تحضيرية استثنائية لإطلاق قمر صناعي ، والمضي قدمًا في الاستعدادات النهائية لإطلاق قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، وفق ما كشفت صحيفة دايلي أن كيه الآسيوية اليوم.



ووفقًا للصحيفة، رافق كيم مرة أخرى في هذه الزيارة ابنته (المعروفة باسم "جو آي").

وفي 19 نوفمبر من العام الماضي ، نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية ، صورا لفتاة صغيرة ترتدي سترة بيضاء مبطنة وحذاء أحمر تمسك بيد كيم جونج أون أثناء تفقده موقع إطلاق صواريخ.



ذكرت الأنباء وقتها أن كوريا الشمالية "أجرت تجربة إطلاق لصاروخها الجديد ICBM Hwasong-17 في اليوم السابق (18 نوفمبر 2022)" ، وأن "[كيم جونج أون] وجه العملية برمتها شخصيًا إلى جانب طفلته المحبوبة" .

شكّلت التغطية أول لمحة في العالم عن الجيل الرابع لما يسمى "جبل. سلالة بايكتو ". وأكد جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية أن الفتاة التي تم تصويرها هي جو أي.

ومنذ نوفمبر الماضي ، أحضر كيم جونج أون ابنته معه مرارًا وتكرارًا لحضور الأحداث العامة الرئيسية ، بما في ذلك إطلاق تجارب الصواريخ ، ومراجعة عسكرية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للجيش الشعبي الكوري ، ومسابقة رياضية للاحتفال بعيد ميلاد جده كيم إيل سونج.

وأصبح من الشائع الآن رؤية كيم يحضر الأحداث مع ابنته، وحول الأسباب الكامنة وراء الظهور العام المفاجئ لكيم جو آي ، قال خبراء ان من بين أكثر النظريات شيوعًا ما يلي: ظهور كيم جو آي في مواقع الصواريخ بمثابة تذكير بأن النظام سيضمن سلامة الأجيال القادمة من خلال تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.

وذكروا أن الإبنة ستكون خليفة أبيها في حكم كوريا الشمالية، وحتى ظهور الابنة يعني أن هناك صراعًا مستمرًا على السلطة بين زوجة الزعيم وأخته.