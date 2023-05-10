سيدات سلة الأهلي يواجه الجزيرة في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الأربعاء، أمام فريق الجزيرة، ضمن أولى مباريات نهائي بطولة دوري السوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز لتحقيق الفوز في أولي مباريات النهائي.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء خلال المواجهة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على فريق سموحة، بنتيجة 84-47، ضمن منافسات الفريقين بالدور نصف النهائي.