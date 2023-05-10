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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة ويؤكد صرح طبي.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

 

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز ومدينة الشهداء ، رافقه نائبه  محمد موسي ، ووكيل وزارة الصحة ، و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، وعدد من أعضاء مجلس النواب .


بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية موقع إنشاء مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة 21 ألف متر تقريبا ،باعتماد مالى قدره نصف مليار جنيه ، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة إلى أنه جارى إعداد التصميمات الخاصة بالمستشفى للبدء فى التنفيذ مشيرا إلى أن المستشفى تعمل على تقديم  الخدمات الطبية لأهالى مدينة الشهداء وجميع قري المركز  البالغ عددها 27 قرية .

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من جانبه أكد المحافظ، أن مستشفي الشهداء الجديدة بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم  والتسهيلات أمام الشركة المنفذة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل ومشيرا إلى أنه سيقوم بعمل زيارة ميدانية للمستشفي مرة أخرى خلال إسبوعين  لمتابعة الموقف التنفيذى والعمل على إزالة أى معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بالمستشفي .


و أشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى إنشاء عدد من المستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز منوف وشبين الكوم وقويسنا وأشمون للارتقاء بالمنظومة الطبية ، وذلك  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة وتوفير كافة الامكانيات التى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين  .


كما  تضمنت الجولة،  تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بشمياطس  لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ،حيث تفقد المحافظ غرف الطوارئ والتطعيمات وتنظيم الأسرة والأقسام الداخلية ، وقام بالإطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والإنصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التعامل الفورى مع حالات الطوارىء والمترددين . 


وخلال تفقده لأقسام الوحدة الصحية ،  أجرى محافظ المنوفية حواراً مع المرضى وذويهم استفسر خلاله عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم الوحدة وآلية التعامل معهم ومدى توافر الرعاية الطبية الشاملة لهم، موجها برفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لخطة القيادة السياسية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للريف المصري برفع مستوى جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين.


كما أكد محافظ المنوفية على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة  المواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى المستهدفة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات التنموية والخدمية المنظومة الطبية محافظ المنوفية مركز ومدينة الشهداء مستشفى الشهداء

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