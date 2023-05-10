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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب في الشرقية تحرر 153 محضر تعدي

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز بلبيس للمرور والتفتيش على المشتركين بالمدينة، لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 153 محضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب رصد عدد من مخالفات شروط التعاقد وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

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ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: هاتف أرضي ١٢٥  /  محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨  /   واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

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