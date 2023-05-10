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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية: رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين لخلق جو وصحي للمواطنين

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة كفر صقر لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع حي السلام ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل بإعداد المقايسات اللازمة لرصف الشوارع بالمنطقة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

كلف المحافظ رئيس المركز باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والبدء فوراً في رفع كفاءة السويقة الملاصقة لسور السكة الحديد بتركيب بلاط الانترلوك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وسيراً على الاقدام تفقد محافظ الشرقية شارع الجمهورية بدءاً من المزلقان مرورا بالبنك الأهلي وصولا لشارع التحرير ليأمر رئيس المركز بالبدء فوراً في رصف ورفع كفاءة الشوارع والشوارع الضيقة المتفرعة منه بالإنترلوك، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطي منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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كما حرص محافظ الشرقية على تفقد نادي كفر صقر الرياضي للتأكد من فتح أبوابه أمام أبناء المدينة، وممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً أن مراكز الشباب ‏تُساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.

التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد بالشارع والإلتحام بالمواطنين والإستماع لشكواهم وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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