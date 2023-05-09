بيطري الشرقية: ضبط 10.9 طن دجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة وضبط 10 أطنان و 810 كجم دجاج و لحوم مخالفة بين 10 طن دجاج مفروم غير صالح للإستخدام الآدمي و 750 كجم دجاج مفروم وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 50 كجم ) لحوم مصنعة مجهولة المصدر و 10 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.