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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 15 طن قمح محلي قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابه علي الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين

 

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حملة مكبرة بمشاركة حاتم راضي وحمدالله عبدالعال ومحمد قورة المفتشين بالادارة علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة .

وأسفر الحملة عن ضبط سيارتين جامبو كلاهما حمراء اللون محملتين بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 15 ) طن تقريبا قادمتين من محافظة الدقهلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية التموين أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح ، وتحرر عن ذلك المحضرين قم 7524 و 7525 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر ، وتم تسليم المتهمين والسيارتين الي مركز الشرطة.

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كما تم ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من مدينة الزقايق ومتجهة الي مدينة الابراهيمية محملة بكمية من الخبز البلدي  المدعم مقدارها ( 4620 ) رغيف مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ﻷصحاب المطاعم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7527 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم بيع الخبز المضبوط للمواطنين بمعرفة أحد المخابز التموينية بموجب البطاقات الذكية بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزينة المحكمة علي ذمة المحضر ، مع التحفظ علي عدد ( 7 ) شكائر دقيق معادلة لكمية الخبز المضبوط لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

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