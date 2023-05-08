الشرقية .. وكيل وزارة الشباب يتفقد أعمال تطوير وحدة الطب الرياضى بالزقازيق

تفقد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أعمال التطوير الخاصة برفع كفاءة وتطوير وحدة الطب الرياضى بمدينة الزقازيق ، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه تأتي هذه الزيارة ضمن متابعة تنفيذ خُطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير وتحويل وحدات الطب الرياضي بالمحافظات إلى منظومة إقتصادية شاملة، بالشكل الذي يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية.

وخلال الزيارة إستمع وكيل الوزارة لعرض توضيحى من مدير شركة أدهم سلام للمقاولات الشركة المنفذة ،لخطة ومراحل العمل بالوحدة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية ، لإستكمال باقي أعمال التطوير ،مؤكداً على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال داخل وخارج الوحدة فى أسرع وقت ممكن وطبقاً لمدة التنفيذ المحددة ، للمساهمة في تقديم خدمات للرياضيين والمترددين على وحدة الطب الرياضى في مجال الإصابات والتأهيل الرياضي.

حضر الجولة التفقدية الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة ،والدكتور أحمد البسطويسى معاون وكيل الوزارة للرياضة ، والدكتور عمر حجازى المتحدث الرسمي للمديرية ، والدكتور حسن الحاوى مدير وحدة الطب الرياضى .

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