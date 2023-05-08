عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 65 حالة تعد بالشرقية ضمن الموجه الـ 21

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 65 حالة تعدي علي مساحة 13 ألف و197متر مباني و12 فدان و15 قيراط بنطاق المحافظة.

وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 48 حالة تعد علي مساحة 13 ألف و197متر مباني و17 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 12 فدان و 15 قيراط و 22 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكيل صحة الشرقية يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطه زمنيه محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

اراضي املاك الدولة أراضي الزراعية إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه استرداد أراضي أملاك استرداد أراضي أملاك الدولة الاراضي الزراعي التعديات على الاراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 401 و إعلان حالة الطوارئ في البلاد

العثور على إريك تراوري بعد اختفاء 9 أيام

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ