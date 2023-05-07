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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جميعهم إصابات بسيطة..

وكيل صحة الشرقية يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي منيا القمح المركزي، للاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل أطفال حضانة الصحابة بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، والتأكد من سرعة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم بقسم الإستقبال والطوارئ، والأقسام المكملة لها، يرافقه الدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

 

وأكد وكيل الوزارة بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى منيا القمح، وجميع المستشفيات المجاورة لها، وجاهزية فرق الإنتشار السريع، فور وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة ١٦ فرد منهم عدد ٥ أطفال، و١١ كبار، حيث تم الدفع بعدد ١١ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

 

تابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي علي المصابين بمستشفى منيا القمح المركزي، وتم التأكد من سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ولم يغادر الدكتور هشام مسعود المستشفى، حتي التأكد تماماً من حصول جميع المصابين علي الخدمة، وخروجهم جميعاً بعد تماثلهم للشفاء تماماً، باستثناء حالة واحدة وبأعراض إلتهاب شعبي، مقدماً الشكر للفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمصابين.

إصابة 7 تلاميذ في حادث انقلاب أتوبيس حضانة بالشرقية

ومن جانبه فقد اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الحالات الصحية للمصابين من خلال متابعته المستمرة والتواصل المباشر مع وكيل الوزارة من بداية الحادث.

وعقب الإنتهاء من متابعة الحادث والخدمات الطبية المقدمة للمصابين، عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع إدارة المستشفى الجديدة، ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفى، وبحث أي معوقات قد تؤثر علي انتظار سير العمل بالمستشفى، ووضع الحلول لأي سلبيات بها، والعمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

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