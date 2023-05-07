إصابة 7 تلاميذ في حادث انقلاب أتوبيس حضانة بالشرقية

أصيب 7 تلاميذ بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب أتوبيس حضانة بمياه ترعة بالقرب من قرية شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال 7 تلاميذ مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس حضانة بمياه ترعة بالقرب من قريه شلشلمون دائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.