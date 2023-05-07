بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام قرية حمادة دائرة مركز أولاد صقر .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار يفيد ورود إشارة من مستشفى اولاد صقر بإستقبال كلا من " السيد ع م " 35 سنة و" سمر ن " 55 سنة و" صابرين م" 33 سنة و" هاشم ل " 38 سنة و" لطفى ن " 30 سنة م مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام قرية حمادة دائرة مركز أولاد صقر وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.