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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. نكشف تفاصيل انهيار منزل ومصرع وإصابة 3 أشخاص بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

 وتم الدفع بـ 3 سيارات الإسعاف لتقديم الاسعافات الاوليه اللازمه ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفي وكذلك سيارتين من  الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض السقف المنهار.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثه الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالفحص الأولي  للحالة الإنشائية للعقار تبين عدم ظهور أي تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر، مشيرة إلى أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقار أسفر عن وقوع حالتي وفاه لشخصين هما ف. أ .ص يبلغ من العمر 12 عاماً و م. م .م  يبلغ من العمر 85 عاماً و إصابة واحدة لشخص يدعى  أ. ص. م ويبلغ من العمر 43 عام  اصيب باشتباه بكسر في الفقرات وتم نقله لمستشفي ابو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته لمنزله بسلام  وسرعة إستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين ، كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار لمعرفة أسباب الحادث وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظاً على سلامتهم.

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وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن المحافظ كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب طبقاً للقانون.

 وقالت المتحدثة الرسمية أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام  قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي بمركز أبو كبير  نتج عنه حالة إصابة واحدة، وحالتي وفاة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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