في اليوم الخامس بالموجة الـ 21.. إزالة 65 حالة تعد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 65 حالة تعدي علي مساحة 4 ألاف و197متر مباني و45 فدان و21 قيراط بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 40 حالة تعدي علي مساحة 4 ألاف و197 متر مباني و25 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك علي مساحة 45 فدان و 21 قيراط و 14 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.