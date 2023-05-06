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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الشرقية: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والأسئلة من الكتاب المدرسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول ‏وزارة التربية والتعليم على إنتظام سير إمتحانات الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسى  2022 / 2023 م لصفوف النقل والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكداً على توفير ‏سُبل الراحه من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الإمتحات في هدوء ودون حدوث اي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان ، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الإمتحان.‏

من جانبه أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت اليوم بجميع الإدارات التعليمية حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لإمتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية ( 497699 ) طالب وطالبة موزعين على 24883 لجنة فرعية وإجمالي الطلاب المتقدمين لإمتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية العامة بلغ ( 297296 ) طالب وطالبة موزعين على عدد 14864 لجنة فرعية ، وإجمالي الطلاب المتقدمين لإمتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للصفي الأول والثاني ثانوي عام  بلغ ( 112654 ) طالب وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية ، وإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للصفي الاول والثاني ثانوي فني بلغ ( 114753) طالب وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية  على مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

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وأوضح وكيل أول الوزارة أنه تم توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث إنتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات  الاحترازية للوقاية من الفيروسات والاوبئة بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات وتم التنبيه علي ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر وكذلك التنبيه علي إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية و عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التى تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية لافتاً على أن هناك بروتوكول ‏تعاون بين التربية والتعليم ومديرتي الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير ‏الامتحانات.

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