عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يكلف بمتابعة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع مدير الإدارة العامة للمواقف التابعة للديوان العام مدى إلتزام السائقين  بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة و إنتظام العمل بمواقف المحافظة  وعدم استغلال المواطنين وذلك على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين مؤكداً على  وضع استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس لإعلام المواطنين  بقيمة التعريفية الجديدة  المقررة للأجرة  ووضع بنرات بالتعريفة بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

و من جانبه أوضح سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف قيام الإدارة  بوضع لافتات موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة على كل خط  ، فضلًا عن وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخطوط السير وعدد الركاب والتي يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية وعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

txt

إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وغلق 14 منشأة مخالفة في الشرقية

أشار مدير الإدارة العامة للمواقف إلي أنه تم التنبيه علي  جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن تعريفة الركوب الجديدة  بعد تحريك الأسعار والإبلاغ الفورى عن أي سيارة تخالف التعليمات.

شدد المحافظ  على أهمية متابعة الإلتزام بتعريفة الركوب الرسمية مؤكداً علي  التنسيق  مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة البترول والثروة المعدنية وغرف  العمليات والأزمات بالمحافظات لمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحد من تلك الممارسات غير القانونية.

البترول والثروة المعدنية الشرقية الميكروباص النقل الجماعي تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب خطوط السير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

ميدو ينعى هاني مصطفى لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

ترشيحاتنا

حشود غفيرة.. الآلاف يتزاحمون لحضور درس أسامة الأزهري بإندونيسيا| صور

أبويا مات .. حمادة صميدة يعلن وفاة والده

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر .. صور

خبير: لابد من تحرك دبلوماسي عربي حيال السودان

اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين.. بخطوة واحدة

مدد تخزين اللحوم والأسماك والدواجن في الفريزر.. ومفاجأة بخصوص الخضروات والفواكه| ملف كامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت بعد غياب بنيولوك.. صور تبرز أناقة بوسي بين الماضي والحاضر

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة لـ ياسمين عز قبل الشهرة

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ