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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: الدولة تحافظ على المواطن بكل ما لديها من إمكانيات| فيديو

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

أكد الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، أن مصر اتخذت نهجًا إصلاحيًا في آخر 8 سنوات الماضية من أجل تغيير شكل وهيكل الاقتصاد المصري، وكان من ضمن التغيرات الحادثة هي مراعاة المواطن الأقل دخلا.


خبير إقتصادي:مصر استثمرت في البشر مثلما استثمرت في الحجر

 

وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترانيوز"، أن النهج الإصلاحي شمل العديد من الحزم منها مظلة الإعفاءات الضريبية، مؤكداً أن الدولة وضعت الحزم عن طريق زيادة حافز الدعم العائلي وزياد الأعباء الضريبية التي تخصم من الوعاء الضريبي نتيجة خروج هذه الفئة من الوعاء الضريبي.


وتابع الخبير الأقتصادي، أن هناك مليارات الجنيهات خرجت من الحصيلة الضريبية، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، مضيفاً أن مصر استثمرت في البشر مثلما استثمرت في الحجر


وقال "البهواشي"، إن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات ، و ذلك في ظل الأزمات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت ترسم خطوط حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية .

 

 

 

مصر خبير اقتصادى محمد البهواشى الوعاء الضريبي الإعفاءات الضريبية

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