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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية: انتظام أعمال الامتحانات وعدم رصد أي عوائق أو مشاكل

رئيس منطقة أزهر الإسكندرية
رئيس منطقة أزهر الإسكندرية يتابع أعمال الامتحانات

كلف الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية مدراء المراحل ومدراء الإدارات التعليمية والموجهين والمواجهات العموم والمشرفين بالمرور على المعاهد الأزهرية لتغطية العمل وتذليل العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

وتابع الشيخ خميس أعمال امتحانات النقل الثانوي والقراءات من غرفة عمليات المحافظة، مؤكدًا انتظام أعمال الامتحان وعدم رصد أي عوائق أو مشاكل.

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وأكد ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات في جميع المعاهد الأزهرية، وأن الأسئلة لا يوجد بها شكاوى وأنها مطابقة للمواصفات الفنية للامتحانات وأنها مطابقة للمنهج.

وتفقد علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والوكيل الثقافي للمنطقة، بعض معاهد إدارة شرق التعليمية في حضور الدكتورة دعاء صبري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية بتكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدى الطلاب الامتحانات في مادة الحديث وعلومه للصف الأول والثاني الثانوي العلمي والأدبي "اللجنة الأولى"، والجغرافيا لجنة ثانية لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي القسم الأدبي، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، للصف الأول والثاني الثانوي القسم العلمي، بينما أدى طلاب وطالبات القراءات للصفين الأول والثاني الثانوي بجميع التخصصات تجويد وعالية وتخصص مادتي النحو والخط.

الإسكندرية الأزهرية الحديث وعلومه الإدارات التعليمية اعمال امتحانات المعاهد الأزهرية المنطقه الازهريه

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