نشرة الحوادث| عقوبة محمد رمضان بعد سبه عمرو أديب.. شاكوش متهم بالسرقة.. والقبض على عصابات غسيل الأموال وقرصنة البنوك

نشر قسم الحوادث بـ"صدى البلد" عددا من الاخبار الهامة اليوم من بينها.

تغريم محمد رمضان لسبه عمرو اديب

قررت المحكمة الاقتصادية، في القاهرة، رفض استئناف الفنان محمد رمضان ، على حكم تغريمه 300 ألف جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة سبّ وقذف عمرو أديب، وأيدت الحكم.

https://www.elbalad.news/5761528

اتهمته بالسرقة.. حسن شاكوش امام النيابة بسبب زوجته

تباشر نيابة أكتوبر أول التحقيقات في أزمة المطرب حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد البلاغات المتبادلة بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا بلاغ اتهام المطرب لزوجته بسرقة 500 ألف جنيه من منزل الزوجية.

https://www.elbalad.news/5761507

ضبط عصابة غسل الاموال بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال

https://www.elbalad.news/5761284

لصوص القرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت في قبضة الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

https://www.elbalad.news/5761359