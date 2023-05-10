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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

قررت المحكمة الاقتصادية، في القاهرة، رفض استئناف الفنان محمد رمضان ، على حكم تغريمه 300 ألف جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة سبّ وقذف عمرو أديب، وأيدت الحكم.

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تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة في وقت سابق، حكما بـ تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألزمته بـ سداد تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وذكرت التحقيقات في تلك الواقعة أن الفنان محمد رمضان تعمد إزعاج الإعلامي عمرو أديب، من خلال إساءته استخدام أجهزة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الخلافات بين محمد رمضان وعمرو أديب، عندما ظهر الأخير وهو ينتقد رمضان عقب نشره مقطع فيديو على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يلقي العديد من الدولارات في المياه عندما كان مستلقيًا في حمام السباحة.

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