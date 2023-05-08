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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالته خطيرة.. تفاصيل إغماء ممثل شاب في المهندسين

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

إغماء ممثل في المهندسين.. كشفت مصادر أمنية في الجيزة، عن الحالة الصحية لممثل شاب يدعى أحمد. ع، والذي تعرض لحالة إغماء داخل مسكنه بمنطقة المهندسين.

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إغماء ممثل شاب في المهندسين

وقالت المصادر، إن الممثل الشاب يقطن في شقة بشارع وادي النيل في المهندسين وتعرض لحالة إغماء وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقى العلاج حيث تم وضعه تحت إشراف طبي لخطورة حالته.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بتعرض فنان شاب لأزمة صحية وسقوطه مغشيا عليه في منطقة المهندسين، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالإنتقال والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرض فنان شاب يدعى أ ج لسقوط مفاجئ وحالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

المهندسين الجيزة ممثل شاب مديرية امن الجيزة شاب

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