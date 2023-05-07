جوز أخته اتهمه بالسرقة.. شاب يقفز من الرابع في الجيزة

حاول شاب إنهاء حياته في غرب الجيزة، بعدما قفز من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة الهرم على خلفية إتهام زوج شقيقته له بالسرقة.

سقوط شاب من الطابق الرابع في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغ من المستشفى العام تضمن وصول شاب مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بإدعاء سقوط من علو في منطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين العثور على شاب مصاب بكدمات وسحجات بمختلف الجسم، وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن زوج شقيقة الشاب إتهمه بالسرقة فقام الشاب بالقفز من الطابق الرابع.

تحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الاجراءات القانونية.