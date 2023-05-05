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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضابط مزيف.. الداخلية تكشف محاولة إجبار مواطن على التبرع لجمعية خيرية بالجيزة

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته إرغامه على التبرع لإحدى الجمعيات.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى مدعومة بصور (لأحد الأشخاص - مُقيم بالجيزة) بتلقيه اتصالا من أحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط شرطة ومحاولة إرغامه على إصدار شيك باسم إحدى الجمعيات الخيرية.

بالتواصل مع الشاكى أفاد بتواجده خارج البلاد وقيام أحد الأشخاص بالاتصال التليفونى به من رقم هاتف "مُحدد" وادعاءه بأنه ضابط شرطة، ويمتلك جمعية خيرية وطلب منه التبرع لصالح الجمعية، وحضر لديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة (محامى وكيلاً عن الشاكى) وأيد ما جاء بأقوال موكله.

 

بالفحص تم تحديد مُستخدم الهاتف المُشار إليه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) وتبين أن الجمعية المشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق "ملك أشخاص محددين" وتقوم (زوجة المشكو فى حقه "لها معلومات جنائية") بإدارتها وتشغيلها وتلقيها تبرعات من جهات وأشخاص مختلفين.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف باستغلال الجمعية للنصب على المواطنين دون علم زوجته.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية فيس بوك الجمعيات الخيرية الجيزة جمعية خيرية الوراق تبرعات

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