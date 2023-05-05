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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صرخات الرعب.. إصابة 3 سيدات سقط بهن أسانسير في عقار بالهرم

صدى البلد

شهدت منطقة الهرم حادث مروع أصيب فيه 3 سيدات عقب سقوط "أسانسير" بهن داخل عقار وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذهن وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين خلف فندق سياج.

 

انتقل رجال الإنقاذ البري إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط مصعد من الطابق الثالث بشارع صبري متفرع من اللبيني خلف الفندق.

 

أسفر الحادث عن إصابة حنان.م ٥٥ سنة بسحجات متفرقة، هناء. ه ١٩ سنة اشتباه كسر بالساق اليمنى وسحر. ا ٤٢ سنة اشتباه كسر بالحوض.

 

نقلت المصابات الثلاث إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

صرخات الرعب اسانسير الهرم حادث مروع فندق سياج الحماية المدنية

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