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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عايزة أخرج يا ماما.. تفاصيل مصرع فتاة بـ جرعة أنسولين في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان فتاة لقيت مصرعها بجرعة من الأنسولين المخصص لمرضى السكر، بعد خلافات أسرية مع أهلها.

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تفاصيل مصرع فتاة بسبب الأنسولين في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بمنطقة الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة إجراء التحريات وكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة ترتدي كافة ملابسها ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة بالغة من العمر 18 عاما، وحدثت بينها وبين والدتها مشاكل بسبب طلبها الخروج من المنزل إلا أن الأخيرة رفضت ذلك فقامت الفتاة بحقن نفسها بجرعة من الأنسولين ولقت مصرعها في الحال.
 

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