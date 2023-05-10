رئيس نادي البنك الأهلي يستقبل حسن مصطفي ومسئولي كرة اليد

استقبل اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ظهر اليوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وفاضل النمر رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد ، وعلي بن حسن رئيس لجنة مسابقات الاتحاد العربي ومحمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن محمد الألفي عضو لجنة مسابقات الإتحاد العربي والمشرف العام على المنتخبات القومية الشباب والناشئين، وذلك بمقر نادي البنك الاهلي بالعجوزة .

جاء ذلك في إطار العلاقات القوية التي تجمع اللواء أشرف نصار بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وكافة الشخصيات والمؤسسات على جميع الأصعدة .

واصطحب نصار الدكتور حسن مصطفي في جولة بمقر نادي البنك الاهلي التي شملت استاد البنك الأهلي الجديد وقاعة المحاضرات الفنية الخاصة بفريق الكرة الأول وحمامات السباحة وقاعة اجتماعات مجلس الإدارة ومقرات تدريب الألعاب الفردية والجماعية .

وأشاد الدكتور حسن مصطفي خلال حديثه مع اللواء أشرف نصار بالنجاحات الكبيرة التي حققها نادي البنك الأهلي علي كافة الأصعدة متمنيا مزيدا من النجاح والتوفيق في قادم المواعيد.

وفي ختام الزيارة كرم اللواء أشرف نصار، الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي وأهداه درع نادي البنك الأهلي تقديرا لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات .

وشهدت الزيارة أيضا تكريم رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي لكرة اليد من قبل اللواء أشرف نصار الذي قدم لهم درع نادي البنك الأهلي تقديرا لما يقدمونه من جهد لتطوير كرة اليد العربية.

وكان نادي البنك الأهلي تلقي دعوة من الإتحاد العربي لمشاركة فريق كرة اليد بالنادي في البطولة العربية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية أغسطس المقبل.