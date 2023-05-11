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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سحر: نفسي في أوضة تسترني أنا وبنتي المريضة.. فيديو

صدى البلد

قالت السيدة سحر البالغة من العمر 60 عاماً إن ابنتها نورهان البالغة من العمر 35 عاماً، تزوجت من شخص مصاب بمرض عقلي هو وعائلته وذلك اتضح بعد زواجهما، لم يكن واضحاً لهم في البداية.

الابنة مريضة والأم مشردة في الشارع

وأضافت أنها أنجبت من زوجها ابنتها رودينة البالغة من العمر 6 سنوات وهي تُقيم الآن مع السيدة سحر والدة نورهان.

وتابعت بعد زواجهم أصيبت أبنتها بمرض عقلي وتم تشخيصها على أنها مصابة بمرض "الانفصام" وذلك يجعلها تقوم بعمل تصرفات غير متزنة تماماً، حتى أنها تقوم بسب وضربها.

واستكملت هذه التصرفات غير المتزنة تثير غضب الجيران ويقومون بطردهم من المكان الذين يجلسون به، مما يضطرهم يتنقلون من مكان إلى آخر وغير مستقرين تماماً ، وأحياناً يجلسون في الشارع.

وقالت إن أهل الخير يقومون بجمع تبرعات لها ولابنتها؛ كي يتم حجز ابنتها في مستشفى للامراض النفسية والعقلية والتي تتكلف مبالغ شهرياً ، فضلاً عن توفير إيجار لغرفة لتجلس بها السيدة سحر هي وحفيدتها رودينا.

وتطالب السيدة سحر كل المسئولين بتوفير غرفة لها لتعيش بها هي وحفيدتها، فضلاً عن تسهيل دخول ابنتها مستشفى للامراض النفسية والعقلية تكون حكومية.

للتواصل مع الحالة:

01008775777

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

 ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

امراض النفسية حل مشاكل المواطنين اهل الخير الخط الساخن 5731 مرض عقلي

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