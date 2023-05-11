سحر: نفسي في أوضة تسترني أنا وبنتي المريضة.. فيديو

قالت السيدة سحر البالغة من العمر 60 عاماً إن ابنتها نورهان البالغة من العمر 35 عاماً، تزوجت من شخص مصاب بمرض عقلي هو وعائلته وذلك اتضح بعد زواجهما، لم يكن واضحاً لهم في البداية.

الابنة مريضة والأم مشردة في الشارع

وأضافت أنها أنجبت من زوجها ابنتها رودينة البالغة من العمر 6 سنوات وهي تُقيم الآن مع السيدة سحر والدة نورهان.

وتابعت بعد زواجهم أصيبت أبنتها بمرض عقلي وتم تشخيصها على أنها مصابة بمرض "الانفصام" وذلك يجعلها تقوم بعمل تصرفات غير متزنة تماماً، حتى أنها تقوم بسب وضربها.

واستكملت هذه التصرفات غير المتزنة تثير غضب الجيران ويقومون بطردهم من المكان الذين يجلسون به، مما يضطرهم يتنقلون من مكان إلى آخر وغير مستقرين تماماً ، وأحياناً يجلسون في الشارع.

وقالت إن أهل الخير يقومون بجمع تبرعات لها ولابنتها؛ كي يتم حجز ابنتها في مستشفى للامراض النفسية والعقلية والتي تتكلف مبالغ شهرياً ، فضلاً عن توفير إيجار لغرفة لتجلس بها السيدة سحر هي وحفيدتها رودينا.

وتطالب السيدة سحر كل المسئولين بتوفير غرفة لها لتعيش بها هي وحفيدتها، فضلاً عن تسهيل دخول ابنتها مستشفى للامراض النفسية والعقلية تكون حكومية.

للتواصل مع الحالة:

01008775777

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