اجتماع تحضيري استعدادا للدورة الـ64 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي

عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس والخمسين، اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط، التحضيري للاجتماع الرابع والستين لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده يوم غد الخميس، في العاصمة العمانية مسقط.

ورأس الاجتماع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بسلطنة عمان -دولة الرئاسة الحالية- الدكتور صالح بن سعيد مسن، ، بمشاركة وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي .



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” ناقش أصحاب الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم والمتعلقة بخطط أعمال اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون التجاري، والتي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في مجال التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتخذوا بناء على ذلك عدداً من التوصيات.