بسبب التهديدات .. أول رد من هاني محروس على خالد الفايد |خاص

عبر المنتج هاني محروس عن استيائه الشديد بعد الأخبار التى تم تداولها على لسان المطرب المعتزل خالد الفايد و الذي يتهمه فيها بتهديداته بسبب العقد المبرم بينهما.



رد هاني محروس



ونفى هاني محروس فى تصريح خاص لـ صدى البلد ما تردد حول اتهامه بتهديد خالد الفايد بسبب العقد المبرم بينهما واعتزاله بشكل مفاجئ قائلا: أنا أول مرة أسمع هذا الكلام وأنى لم أقم بفعل أى شىء ضد خالد الفايد.



وأضاف محروس قائلا: مليش علاقة بخالد الفايد ولا فى أى تهديدات فى الموضوع بأى شكل من الأشكال.

خالد الفايد وتهديدات هاني محروس

وكان خالد الفايد قد صرح فى بعض الصحف أنه تلقى تهديدات من المنتج هاني محروس بعد اعتزاله بشكل مفاجئ بسبب العقد المبرم بينهما والذى يحتوى على مبلغ ضخم مما جعله يترك مصر ويسافر لكي يتجنب تلك التهديدات.

آخر رسالة لخالد الفايد

كتب الفنان المعتزل خالد الفايد، تعليقا جديدا من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك" بعد إعلان قرار الاعتزال.

وكتب خالد الفايد: "النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه وأنا بحبكم

رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة.. كان بجانبي أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكان في داخل بيته وبجانبي ورقة بن نوفل".